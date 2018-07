Anselmo Ramon é novidade em jogo-treino do Cruzeiro

A principal novidade na atividade foi a presença do atacante Anselmo Ramon, que não joga desde a quarta rodada do Campeonato Mineiro e está recuperado de uma lesão muscular da coxa esquerda. Ele já treinava com bola há alguns dias, mas só nesta sexta-feira participou de atividade com os colegas - ele não vinha jogando nos coletivos.

Nesta sexta, diante do Betim, o Cruzeiro entrou em campo com: Rafael; Mayke, Thiago Carvalho, Nirley e Egídio; Uelliton, Lucas Silva, Alisson, Ricardo Goulart e Elber; Anselmo Ramon. O retorno dos titulares ao trabalho com bola foi postergado porque a equipe só tem outro compromisso na terça, às 19h30, contra o Nacional, pelo Campeonato Mineiro.