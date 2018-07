Anselmo Ramón exalta qualidade do ataque do Cruzeiro Depois de encerrar 2011 em baixa, brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro começa o novo ano em alta. Além das sete vitórias seguidas, a equipe ostenta uma média de 2,5 marcados por jogo e apenas um sofrido a cada duas partidas. No ataque, quatro jogadores vivem grande fase e brigam por duas vagas: Walter, Wellington Paulista, Anselmo Ramon e Wallyson.