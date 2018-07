Anselmo Ramon prevê rival 'fechado' contra o Cruzeiro Com duas vitórias nos primeiros dois jogos do Campeonato Mineiro, inclusive no clássico diante do Atlético-MG, o Cruzeiro começou a temporada em grande forma. Mas diante do Guarani, neste domingo, fora de casa, pelo estadual, a equipe deve encontrar dificuldades. Pelo menos é o que acredita o atacante Anselmo Ramon, que prevê um rival "fechado" contra o líder da competição.