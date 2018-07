Ansioso, Gil admite: 'Estamos muito próximos daquilo que colocamos na cabeça' O zagueiro Gil admitiu que os jogadores do Corinthians estão ansiosos com a possibilidade de conquistarem o título do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Para ser campeão com quatro rodadas de antecedência, a equipe precisa vencer o Coritiba, sábado, no Itaquerão, e torcer por um empate do Atlético-MG com o Figueirense, domingo, em Florianópolis.