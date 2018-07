Ansioso, Hernane diz que Flamengo vai superar cansaço na estreia

LEÓN - Decisivo para a conquista do título da Copa do Brasil pelo Flamengo, o atacante Hernane vai disputar nesta quarta-feira o primeiro jogo internacional pelo clube, na estreia na Libertadores, diante do León, no México. Ansioso, o jogador promete superar as dificuldades, como o cansaço provocado pela longa viagem, em busca de um bom começo no torneio.

"É uma oportunidade de, mais uma vez, mostrar o meu trabalho. Esperei muito o jogo da Libertadores. A viagem foi desgastante demais, as costas estão doendo, estou cansado, mas agora é repousar para a partida. A vontade é de estrear logo. Bate uma ansiedade boa", afirmou.

Os 1.800 metros de altitude de León serão uma das barreiras que o Flamengo precisará superar para conquistar um bom resultado na sua estreia no Grupo 7 da Libertadores. "A gente sabe da dificuldade de jogar no México. Teremos um problema com a altitude, mas o Flamengo está preparado para fazer uma boa partida", disse.

A estreia na Libertadores vem após um começo de Campeonato Carioca, com 16 pontos somados em sete rodadas. E o atacante Alecsandro destacou a importância da partida desta quarta-feira para o Flamengo. "É nossa principal prioridade neste momento e, na Libertadores, temos que buscar pontos fora de casa e vencer no Maracanã", comentou.