Ansioso para atuar, Everson exalta: 'Brigamos diretamente pelo título'

A cada dia que se aproxima do fim da intertemporada aumenta a ansiedade dos jogadores do Santos para o retorno aos jogos oficiais. Nesta quinta-feira foi a vez de este sentimento ser manifestado pelo goleiro Everson, que admitiu o desejo de atuar para tentar diminuir a vantagem de cinco pontos (25 a 20) do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro.

"Brigamos diretamente pelo título. A gente vem jogando bem. Agora esperamos o retorno do Brasileiro para fazer bons jogos e somar os pontos necessários. Queremos continuar brigando e lutaremos por isso até o final da competição", disse o goleiro, que não teve a companhia de Vanderlei, o titular da posição, poupado por estar gripado.

Para melhorar o aproveitamento de 74% na competição nacional, fruto de seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota nas nove rodadas iniciais, Everson destacou o trabalho feito pelo preparador físico Pablo Fernández. "A gente vem treinando todos os dias e a equipe vem muito bem. O professor cobra muito de nós. Estamos bem fisicamente. Queremos voltar prontos em forma física, técnica e taticamente para obter os resultados positivos."

O técnico Jorge Sampaoli orienta mais um treinamento nesta sexta-feira antes do amistoso contra a Ponte Preta, no sábado, às 10 horas, no próprio CT Rei Pelé. O time provável para este confronto é o seguinte: Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique (Lucas Veríssimo) e Jorge; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez (Jean Mota); Eduardo Sasha, Uribe e Marinho.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos voltará a jogar no dia 13, na Arena Fonte Nova, em Salvador, diante do Bahia, pela décima rodada.