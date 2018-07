Ansioso por 'estreia' em São Januário, Nenê quer ajudar Vasco a sair da degola O meia Nenê, principal reforço do Vasco para este Campeonato Brasileiro, já participou de 19 partidas pelo clube carioca, mas por incrível que pareça ainda não jogou em casa. Nesta quinta-feira contra o líder e virtual campeão Corinthians, o jogador fará a sua "estreia" no estádio de São Januário e quer ajudar a equipe a deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.