Ansioso por estreia, Fabrício vê Vasco pronto para fazer bonito na Libertadores

A estreia do Vasco na fase preliminar da Libertadores pode marcar também a primeira partida de Fabrício com a camisa do clube. Contratado na semana passada, o jogador de 31 anos foi regularizado e viajou com a delegação para o Chile, onde o time cruzmaltino encara o Universidad de Concepción nesta quarta-feira.

"Bastante feliz por vestir uma camisa maravilhosa como essa do Vasco, um clube de muita história. Estou muito motivado e buscarei aproveitar essa oportunidade, conquistar vitórias. Quero ajudar o Vasco a fazer uma boa estreia na Libertadores e conquistar um lugar na fase de grupos. A torcida vascaína pode contar comigo. Que seja um ano maravilhoso para todos nós", declarou.

Fabrício vinha treinando no CT de Vargem Grande desde a semana passada e apenas assistiu ao empate sem gols do Vasco diante do Flamengo, no último sábado, pelo Campeonato Carioca. Apesar do resultado, o novo reforço cruzmaltino elogiou o desempenho de seus companheiros e considerou que o time está pronto para iniciar a caminhada na Libertadores.

"A equipe está bem treinada e mostrou isso fazendo um bom jogo contra o Flamengo. O Zé Ricardo já passou vídeos e todas as informações sobre o adversário. Vai ser um jogo bem difícil e precisamos estar bem concentrados. É uma partida de Libertadores e será muito pegada. Tenho certeza que iremos suportar bem e conquistar um bom resultado", afirmou.

O Vasco busca um bom resultado no Chile para decidir o confronto na volta, em São Januário, no dia 7 de fevereiro. Se avançar, o time carioca encara na última fase preliminar da Libertadores o Oriente Petrolero ou o Jorge Wilstermann, ambos da Bolívia.