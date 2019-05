Ansioso por ida à Copa América, Nico López garante foco no Inter

O atacante Nico López vive dias angustiantes, segundo ele próprio, no Internacional. Mas não é por qualquer problema no clube gaúcho. Pré-convocado pelo técnico da seleção do Uruguai, Óscar Tabárez, para a Copa América, o jogador admitiu ansiedade com a espera pela lista final, que será divulgada no próximo dia 30. O foco no momento, garantiu nesta terça-feira, está em Porto Alegre.

"Fico muito ansioso, mas ainda falta. Somente no dia 30 vai sair a lista definitiva. Temos dois ou três jogos aqui antes da convocação final. Espero fazer o meu melhor como sempre tento fazer. Vou tentar ajudar o Inter. Se chegar a convocação, ficarei ainda mais feliz", afirmou o atacante.

O primeiro destes compromissos pelo Internacional será nesta quinta-feira, às 20 horas, contra o Paysandu, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela estreia na Copa do Brasil. Por ser um dos oito representantes do País na Copa Libertadores, o time colorado ganhou o direito de começar o torneio mata-mata nacional já nas oitavas de final.

Motivado, Nico López ressaltou a necessidade de uma vitória diante do Paysandu. "Sempre estou motivado. O jogador sempre deve estar motivado. Quinta-feira temos um jogo importante aqui em casa. Vou tratar de dar o meu melhor, como sempre, para ajudar o Inter. Todo mata-mata é difícil. Jogaremos o primeiro jogo aqui em casa. Então vamos tratar de fazer o nosso trabalho aqui para tentar conseguir um resultado positivo", projetou.

Nico López é o artilheiro do Internacional na temporada de 2019, com seis gols. O uruguaio renovou recentemente o contrato até 30 de junho de 2021. Em 135 partidas com a camisa colorada, anotou 38 gols.