Ansu Fati, joia do Barcelona, ganha série de livros ilustrados contando sua trajetória no futebol

O jovem atacante Ansu Fati, do Barcelona, terá a sua trajetória pessoal e profissional imortalizada em uma série de livros ilustrados. Aos 19 anos, a joia do time catalão, uma das principais promessas do futebol munial, carrega a responsabilidade de vestir a camisa 10 do clube depois de Messi e é inspiração para várias crianças que sonham em seguir a carreira com a bola nos pés. Ainda não há previsão de quando a obra chega no Brasil.

Intitulado "Golejador" ("Goleador", em tradução livre), o livro conta com as ilustrações do cartunista espanhol Pablo Ballesteros e será editada Penguin Random House. O primeiro título da série será 'Ansu Fati. A primeira final', e conta como menino chega a Sevilha, na Espanha, ao sair da Guiné-Bissau, tendo o futebol como única ligação entre os dois países.

O objetivo da publicação é ensinar a seus leitores a importância de valores como perseverança, respeito, humildade, coragem e disciplina. O conteúdo dos livros é cheio de ação e bom humor, apresentadas em formato de graphic novel para atrair os primeiros leitores desde o início.

Se tudo correr como o previsto, Ansu Fati deve estar entre os 26 jogadores convocados por Luís Enrique, técnico da Espanha, para a Copa do Mundo do Catar. A Federação Espanhola de Futebol demonstrou interesse em contar com o jogador na seleção nacional logo após o jogo de estreia pelo Barcelona. Como ainda não havia atuado em nenhuma categoria da Guiné-Bissau, Fati acabou se naturalizando espanhol em setembro de 2019, sendo convocado já no mês seguinte.

Ansu Fati é o segundo jogador mais jovem a entrar em campo com a camisa do Barcelona — 16 anos e 298 dias — e também o mais jovem a marcar pelo time espanhol. Apesar do pouco tempo de profissional, o atleta já teve a dura missão de superar uma grave lesão no joelho, que o deixou fora dos gramados entre novembro de 2020 e agosto de 2021.

Recuperado, Fati é titular do time comandado por Xavi Hernández e um dos pilares da construção do novo Barcelona, sem Messi e ausente do mata-mata da Liga dos Campeões. Entretanto, o atacante já fez questão de dizer que está pronto para encarar a responsabilidade.

"Se você está no Barça, tem que estar preparado para tudo. O número 10 é mais uma pressão, mas estar no Barça já é pressão. Mas você tem que assumir."