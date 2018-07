Antalyaspor confirma a contratação do brasileiro Leonardo como treinador

O Antalyaspor da Turquia confirmou nesta quinta-feira ter chegado a um acordo para a contratação de Leonardo como técnico. O vinculo tem duração de duas temporadas. O brasileiro não comanda uma equipe há seis anos, quando deixou a Inter de Milão para exercer a função de diretor técnico do Paris Saint-Germain, cargo do qual pediu demissão em 2013.

"Ao termino das negociações com o treinador Leonaro Nascimento de Araújo, chegamos a um acordo e foi firmado um contrato de dois anos", divulgou o clube em comunicado em seu site oficial.

Apesar de contar com estrelas internacionais como o camaronês Samuel Eto' e os franceses Jeremy Menez e Samir Nasri, o Antalyaspor vive um momento complicado. O clube ocupa apenas a 13ª colocação no Campeonato Turco, tendo conquistado apenas 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas nas seis primeiras rodadas. Esse fraco desempenho e o risco de rebaixamento renderam a demissão do técnico Riza Calimbay.

Leonardo também terá como comandados cinco brasileiros: Charles (ex-Cruzeiro), Chico (ex-Palmeiras e dupla Atle-Tiba), Maicon (ex-Fluminense), Diego Ângelo (ex-Santos) e Sandro (ex-Internacional).

Campeão do mundo em 1994 com a seleção brasileira, Leonardo tem passagens por São Paulo, Flamengo, Valencia, Paris Saint-Germain e Milan como jogador. Depois de abandonar o futebol começou a exercer funções diretivas no Milan até assumir o papel de treinador em 2009. Na temporada seguinte teve rápida passagem pela Inter de Milão e conquistou a Copa da Itália.

Em 2011 foi contratado como diretor esportivo do PSG para comandar o projeto milionário do clube. Ele foi responsável pelas contratações de Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic e Javier Pastore pelo time francês. Em 2013 foi suspenso por um ano depois de empurrar o árbitro Alexandre Castro em jogo do Campeonato Francês.