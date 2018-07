Antecessor acusa presidente da Federação Alemã

Ex-presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão), Theo Zwanziger acusou o atual mandatário da entidade, Wolfgang Niersbach, de corrupção no caso que investiga se a Alemanha pagou propina a dirigentes da Fifa para ser escolhida como sede da Copa do Mundo de 2006.

Em entrevista à revista Der Spiegel, Zwanziger afirmou que o seu sucessor no cargo da DFB tinha conhecimento de um suposto "caixa dois", que seria utilizado para pagar suborno a integrantes do Comitê Executivo da Fifa - o órgão é responsável por escolher as sedes da Copa do Mundo.

"Havia com certeza um ''caixa dois'' para a candidatura [alemã] da Copa do Mundo. E está claro que o atual presidente da DFB não ficou sabendo desse caixa há algumas semanas, como ele diz. Ele sabia disso desde 2005, pelo menos", declarou o ex-dirigente. "No meu modo de ver, Niersbach está mentindo."

As declarações de Zwanziger rebatem o que Niersbach afirmou na quinta-feira, em sua defesa. Ele confirmara que houve um pagamento feito à Fifa, como publicou a Der Spiegel na semana passada, mas esclareceu que o mesmo foi realizado para organização da Copa, em uma reunião ocorrida em 2002, dois anos depois de a Alemanha ter sido eleita sede da competição. Isso em uma votação realizada em 2000 pelo Comitê Executivo da entidade que controla o futebol mundial.

Niersbach disse que o acordo ocorreu durante uma reunião que contou com o presidente da Fifa, Joseph Blatter, e o então presidente do comitê organizador do Mundial, Franz Beckenbauer, em janeiro de 2002. Na última sexta, porém, a revista alemã informou que um "caixa dois" de 10,3 milhões de francos suíços (cerca de US$ 6 milhões na época) foi criado para comprar os votos de quatro representantes da Ásia no Comitê Executivo da Fifa. O atual chefe da DFB, entretanto, negou que isso tenha ocorrido.

Também nesta sexta-feira Niersbach foi rebatido pelo porta-voz do presidente da Fifa, Joseph Blatter, que está suspenso provisoriamente da entidade. Klaus Stoehlker afirmou que o suíço não teve reuniões privadas com o presidente da DFB e nem com Beckenbauer, no início de 2002. "Eu não sei de nada sobre este caso", afirmara Blatter, através do porta-voz.