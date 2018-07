Antes casa do rival Corinthians, Pacaembu vira trunfo do São Paulo

O Pacaembu mais uma vez será a aposta do São Paulo para garantir um resultado positivo nesta quarta-feira, contra o The Strongest, pela Copa Libertadores. O estádio municipal deixou de ser conhecido como a casa do rival, Corinthians, para neste ano passar a acolher provisoriamente o time do Morumbi, que apesar de ser um inquilino pouco frequente na praça esportiva, tem um histórico de bons resultados.

A troca do gramado do Morumbi fez o São Paulo escolher o Pacaembu como o local dos sete primeiros jogos do time no ano. Até agora foram duas vitórias (4 a 0 sobre o Água Santa e 1 a 0 no César Vallejo), retrospecto semelhante ao cartel do clube no estádio municipal em partidas de Libertadores. O São Paulo fez sete jogos no local e jamais perdeu. Foram dois empates e cinco vitórias.

A casa provisória do São Paulo tem cativado a presença da torcida. Na semana passada, contra o Cesar Vallejo, mais de 32 mil torcedores estiveram no Pacaembu, segundo maior público do ano no futebol brasileiro. Para o jogo desta quarta-feira, a diretoria vendeu até a véspera quase 20 mil bilhetes, com expectativa de receber no estádio grande presença de torcida para iniciar a disputa da fase de grupos.

"Pensamos que se somarmos os pontos como mandante nos dá a possibilidade de classificar. Na Libertadores, não existe partida fácil. Minha experiência me diz isso. Todas são complicadas, mas estou seguro de que vamos melhorar com o decorrer dos jogos e continuaremos dando passos adiante", ressaltou o técnico Edgardo Bauza.

O Pacaembu vai receber sete jogos do São Paulo durante a troca do gramado do Morumbi. Depois de receber Água Santa, Cesar Vallejo e The Strongest, os compromissos no estádio serão contra Rio Claro (21/2), Novorizontino (24/2), Mogi Mirim (1/3) e São Bernardo (5/3). O time só retorna à sua casa no dia 13, no clássico com o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista.

São Paulo no Pacaembu pela Libertadores

2016 - 1 a 0 no Cesar Vallejo, do Peru

2013 - 1 a 1 com o Arsenal de Sarandi, da Argentina

1994 - 0 a 0 com o Palmeiras

1974 - 2 a 1 no Independiente, da Argentina

1974 - 4 a 0 no Defensor, do Uruguai

1974 - 4 a 0 no Millonarios, da Colômbia

1974 - 3 a 0 no Deportivo Municipal, da Bolívia