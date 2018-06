Antes da Copa, Bélgica renova contrato do técnico Roberto Martínez

A Federação Belga de Futebol anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do técnico Roberto Martínez. Em publicação nas redes sociais, a associação anunciou que ampliou o vínculo do comandante da seleção nacional por mais dois anos, como efeito do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo espanhol.

A seleção da Bélgica passou a ser vista como uma das candidatas ao título da Copa do Mundo deste ano após fazer uma grande campanha nas Eliminatórias Europeias, com nove vitórias e uma derrota em dez jogos. E Martínez é visto como um dos grandes responsáveis por esse desempenho por conseguir fazer com que os talentos individuais se transformassem em uma unidade eficiente.

Em um comunicado, a federação belga afirmou, nesta sexta-feira, que "ficou encantada

com essa colaboração positiva, profissional e sincera" de Roberto Martínez e exaltou o "desempenho impecável da Bélgica durante as Eliminatórias da Copa do Mundo."

À frente da seleção desde 2016, Martínez está previsto para anunciar a lista de convocados da Bélgica paras o torneio na próxima segunda-feira. A equipe, a terceira colocada no ranking da Fifa, fará amistosos com Portugal, em 2 de junho, e o Egito, no dia 5, antes da Copa.

Na Rússia, a equipe vai estrear em 18 de junho contra o Panamá. Os outros jogos da Bélgica pelo Grupo G da Copa do Mundo serão contra a Tunísia, no dia 23, e a Inglaterra, no dia 28.