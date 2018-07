Antes da Copa, Corinthians deve mandar duas partidas no Canindé

SÃO PAULO - Os dois últimos jogos do Corinthians como mandante no Campeonato Brasileiro antes da parada da Copa do Mundo deverão ser disputados no Canindé, estádio da Portuguesa em São Paulo. São confrontos com o Atlético-PR, em 21 de maio, e o Cruzeiro, no dia 28. A confirmação será feita em breve, segundo o presidente do clube, Mário Gobbi.

"No domingo (dia 18), o jogo contra Figueirense será na nova Arena Corinthians (Itaquerão). Depois, provavelmente serão dois jogos no Canindé, porque o estádio fica perto para a nossa torcida", afirmou Gobbi.

Por causa da Copa do Mundo, o Corinthians ficou literalmente sem casa. A partir do dia 21 de maio, o Itaquerão e também o Pacaembu serão entregues a Fifa. O estádio municipal será o principal campo de treinamento paulista durante o Mundial - será lá que algumas seleções treinarão antes dos jogos.

ITAQUERÃO

Após a inauguração do Itaquerão, no sábado passado, Gobbi agora vive a expectativa de estrear a nova casa num jogo oficial, domingo que vem, contra o Figueirense. "Estamos vivendo emoções fortes. A arena está começando a entrar na nossa vida, é como chegar na sua casa para dormir, é um prazer, um dever cumprido, depois de uma longa espera", contou.

O presidente minimizou os problemas do Itaquerão, cujas obras estão atrasadas para o Mundial, e garantiu que dentro de um mês tudo estará pronto. "A casa é muito grande, então, parece que aflora mais o que falta do que o que o está feito. O que falta é como um grão de areia no deserto, e como toda casa nova, você entra e depois faz alguns ajustes", explicou.