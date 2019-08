Antes da Copa do Brasil e Libertadores, Inter aproveita semana livre para treinar

O técnico Odair Hellmann vai ter uma semana de folga e treinamentos para preparar o time do Internacional para três jogos decisivos na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Desde a parada para a Copa América que o treinador não desfrutava de um período longo com seus jogadores.

O elenco colorado folgou nesta segunda-feira e só joga no sábado, diante do Fortaleza, no Ceará, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois serão três semanas intensas, com os dois duelos com o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores (dias 21 e 28 de agosto) e o jogo de volta, em Porto Alegre, com o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil (dia 4 de setembro).

Além destas decisões, o Inter ainda terá confrontos importantes pelo Brasileiro com Goiás (dia 25, em Goiânia), Botafogo (dia 31) e São Paulo (dia 7 de setembro), ambos no Beira-Rio. Sem um título da principal competição nacional há 40 anos, o time colorado não pode se dar ao luxo de perder pontos e se afastar ainda mais dos líderes. A diferença atual é de 11 pontos para o primeiro colocado Santos (32 a 21).

O time do Inter volta aos treinamentos nesta terça-feira, às 15h30. A tendência é que Hellmann escale um time misto contra o Fortaleza. Outra preocupação do técnico é que a diretoria consiga, em Lima, no Peru, a liberação de Paolo Guerrero da seleção peruana, pois os amistosos de setembro coincidem com o jogo contra o Cruzeiro.