Antes da Copa, Espanha vai fazer amistoso com El Salvador em 7 de junho

NOVA YORK - A Soccer United Marketing, braço comercial Major League Soccer (MLS), a liga profissional norte-americana de futebol, divulgou nesta sexta-feira a programação com datas e locais de uma série de amistosos envolvendo seleções que estarão na Copa do Mundo de 2014 e participarão de uma excursão nos Estados Unidos entre o final de maio e o início do mês seguinte. E o último destes jogos envolverá a campeã mundial Espanha, que também oficializou nesta sexta que enfrentará El Salvador, no dia 7 de junho, no FedEx Field Stadium, em Washington.

Por meio de seu site oficial, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) também anunciou nesta sexta que a seleção comandada por Vicente del Bosque seguirá rumo aos Estados Unidos em 2 de junho, dois dias depois de enfrentar a Bolívia, em Sevilha, em outro amistoso de preparação para o Mundial. E, em solo norte-americano, a equipe ficará treinando na Universidad Católica da América, localizada na capital norte-americana, até 6 de junho.

Já a viagem para Curitiba, onde a Espanha ficará concentrada na primeira fase da Copa, foi agendada para 8 de junho. A estreia do time espanhol na competição será no dia 13 de junho, contra a Holanda, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O evento nos Estados Unidos, batizado de "Road to Brasil", que pode ser traduzido por "A caminho do Brasil", contará também a com a participação de Grécia, Honduras, Costa do Marfim, Nigéria e Bósnia Herzegovina, essas duas últimas integrantes do mesmo grupo da Copa, além de Turquia, Israel e Bolívia.

Pela programação anunciada nesta sexta, o duelo Turquia x Honduras abrirá o evento nos Estados Unidos, no RFK Stadium, em Washington, em 29 de maio. No dia seguinte, Bósnia Herzegovina pegará Costa do Marfim, ainda em local a ser confirmado. Já para 1º de junho foi marcado o duelo Honduras x Israel, em Houston, antes de ocorrer o confronto Grécia x Nigéria, no dia 3, na Philadelphia. As partidas seguintes do evento serão Costa do Marfim x El Salvador, em Dallas, no dia 4, e Grécia x Bolívia, no dia 6, em Nova York, palco do penúltimo jogo antes de Espanha x El Salvador.