Antes da Copa, Evra renova com o Manchester United por mais um ano

MANCHESTER - O Manchester United não esperou o início da fase de preparação oficial das seleções para a Copa do Mundo para resolver uma das pendências da equipe. Nesta sexta-feira, anunciou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Evra por mais uma temporada, a sua décima pelo clube inglês.

Evra, que é titular absoluto do Manchester há sete anos, chegou a ter problemas com o técnico David Moyes durante esta temporada. Existia a expectativa para que o clube não oferecesse uma proposta de renovação e, assim, se despedisse do lateral, que este mês completou 33 anos.

Com a permanência do veterano, diminui a chance de a diretoria do Manchester oficializar uma proposta para contar com o garoto Luke Shaw, de 18 anos, que defende o Southampton e vai jogar a Copa como reserva da seleção inglesa.

Com a saída de Vidic para a Inter de Milão, deverá ficar com Evra a posição de capitão do time, uma vez que ele já era o vice-capitão na última temporada. A decisão, porém, recairá sobre o técnico Louis Van Gaal, que assume o comando do Manchester depois da Copa.