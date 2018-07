Antes da derrota, Aranha recebe homenagem em Minas

Antes da derrota para o Atlético Mineiro por 3 a 2, no Estádio Independência, o goleiro Aranha foi homenageado pela torcida atleticana. Ele foi aplaudido e ouviu gritos com o seu nome. A iniciativa da torcida mineira foi uma manifestação de apoio ao atleta vítima de ofensas raciais no jogo em que o Santos venceu o Grêmio, por 2 a 0, pela Copa do Brasil. "Para ser sincero, fico contente, isso acaba incentivando as crianças que vem ao estádio", afirmou o goleiro santista, antes da derrota.

O apoio dos mineiros, organizado por duas torcidas organizadas pelas redes sociais. Aranha reafirmou que não espera que as torcidas rivais o aplaudam nos estádios. Na partida contra o Grêmio, por exemplo, na semana passada, quando retornou ao palco das injúrias raciais, ele foi vaiado e xingado. "É importante o respeito com o outro, não precisa me aplaudir, gritar meu nome, só de respeitar o adversário já está passando uma mensagem boa", afirmou.

A exclusão do Grêmio da Copa do Brasil em virtude de insultos raciais sofridos pelo goleiro Aranha terá uma decisão final a partir das 10h desta sexta-feira, quando o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) se reunirá para apreciar o recurso do clube gaúcho. No Sul, há a expectativa de que a punição seja revista e transformada em perda de mandos de campo, além de multa.