Antes da estreia, Corinthians vai fazer treino no estádio do Itaquerão

SÃO PAULO - Para se ambientar ao novo estádio, o Corinthians quer treinar dois dias no Itaquerão antes da partida contra o Figueirense, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o técnico Mano Menezes, a ideia é que os atletas conheçam melhor o local onde vão jogar.

"Queremos fazer dois treinamentos no novo estádio para a equipe se acostumar, tudo é muito novo", afirmou Mano. "Esperamos que o público compareça e crie um ambiente favorável, sempre foi assim, estabelecendo uma identidade entre torcida e time."

Nesta terça-feira, começa a venda, pela internet, dos ingressos para o jogo de domingo no Itaquerão. A ideia era colocar 50 mil pessoas no estádio, mas a carga máxima de ingressos deverá ficar entre 40 e 43 mil. O jogo é considerado evento-teste da Fifa para a Copa do Mundo.

LOGÍSTICA

Para que estes dois treinos pretendidos por Mano aconteçam no Itaquerão, o planejamento foi refeito para a disputa do amistoso de quarta-feira, contra o Atlético-PR, na inauguração da Arena da Baixada, em Curitiba.

Mano e a comissão técnica decidiram que a delegação vai viajar para Curitiba só no dia do jogo, assim a equipe não "perde" o treino de terça-feira. "Não mexe no nosso trabalho. E também estamos estudando a possibilidade de voltar quarta-feira mesmo, logo após o jogo, o que seria melhor", explicou.

Outra preocupação é evitar que o elenco se desgaste por causa de um amistoso. A prioridade é o jogo contra o Figueirense no domingo. Não só pelos três pontos na classificação do Brasileirão, mas também pelo significado da partida, a primeira oficial na nova casa. Por isso, contra o Atlético-PR, Mano vai usar os titulares no primeiro tempo e mudar a equipe no segundo tempo. "Parte do jogo será o grupo principal, na outra vamos usar a equipe que não vem jogando", adiantou.