Antes da estreia na Copa América, jogadores do Catar se encantam com o Maracanã

Uma das duas seleções convidadas para a Copa América, um encantado Catar treinou no fim da tarde deste sábado no Maracanã, na véspera da partida diante do Paraguai, válida pelo Grupo B. Antes do treino, os jogadores tiraram selfies no centro do gramado, que neste domingo será palco do duelo que começa às 16 horas.

Depois da atividade, o técnico espanhol Félix Sánchez comentou sobre a estreia no mais icônico estádio do País. "Jogar no Maracanã será incrível. Amanhã (domingo) veremos se teremos uma boa recordação sobre o jogo", afirmou o treinador.

Ele reclamou, contudo, da programação a que sua equipe foi submetida. "É uma pena que estejamos aqui, agora (concedendo entrevista). Daqui a 22 minutos começa o jogo da Argentina contra a Colômbia e gostaríamos de ver, mas não vamos poder...", considerou, citando o outro confronto válido pelo seu grupo, que começou às 19h, em Salvador.

Apesar disso, Sánchez reconhece que a missão do Catar nesta Copa América passa longe da disputa pelo título. O foco da equipe é continuar a preparação para o Mundial de 2022, que será realizado no país do Oriente Médio. "É importante conhecer, sair da zona de conforto, jogar esse torneio, com times deste nível... Tudo isso vai nos ajudar a crescer", disse.

O técnico ressaltou, contudo, que sua equipe pretende fazer uma boa participação no torneio continental. "Nossos adversários vieram para ganhar. Têm grandes individualidades e coletivamente são fortes", pontuou. "Mas, terminado o jogo de amanhã, temos de nos preparar para o próximo."