Antes da final do Gaúcho, Grêmio tenta frear embalo do Vasco no Brasileirão

Com as atenções divididas entre o Brasileirão e a final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrenta o Vasco neste domingo, às 16 horas, em São Januário, com o objetivo de derrubar os 100% de aproveitamento do adversário na competição e voltar a vencer após dois empates. O duelo é válido pela quinta rodada.

O Grêmio ainda está invicto no Brasileirão, mas acumula três empates em quatro partidas e venceu apenas uma vez. Essas igualdades impediram o time gaúcho, que soma seis pontos, de se posicionar entre os líderes na tabela de classificação.

"Por experiência, é sempre fazer nosso dever em casa, independente do adversário, três pontos em casa, e fora buscar pontos, empate ou vitória, principalmente. No início somar e permanecer no alto da tabela. O jogo é contra um time embalado, também queremos pegar esse ritmo de embalo. Uma vitória vai ser importantíssima", disse o volante Lucas Silva.

Além de derrubar o único time que venceu todos os seus jogos até aqui e voltar a triunfar, o Grêmio busca melhorar a produção ofensiva. Em quatro jogos, a equipe do técnico Renato Gaúcho marcou três gols. Na última partida contra o Flamengo - empate em 1 a 1 - até criou bastante, mas desperdiçou muitas chances.

Com a proximidade do jogo de ida da final do Estadual contra o Caxias, marcado para a próxima quarta-feira, Renato Gaúcho deve poupar a maioria de seus titulares diante do Vasco. Ele já havia feito rodízio de peças no duelo diante do Ceará, pela segunda rodada.

E com a possibilidade de haver mudanças mais uma vez, veteranos como Thiago Neves e Everton, recém-contratado do São Paulo, devem ganhar uma oportunidade entre os titulares. O nome do meia atacante foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e o reforço, integrado desde quarta ao elenco no Rio, já está apto a estrear.

Como Everton vinha treinando no São Paulo normalmente e também participou dos últimos treinos no Grêmio, é possível que o meia-atacante jogue neste domingo. Robinho, ex-Cruzeiro, também vive a expectativa de fazer seu primeiro jogo desde que chegou ao clube.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO - Paulo Victor; Orejuela (Victor Ferraz), David Braz, Rodrigues (Paulo Miranda) e Cortez; Lucas Silva, Darlan (Thaciano), Alisson (Robinho), Thiago Neves e Everton (Pepê); Isaque. Técnico: Renato Gaúcho.