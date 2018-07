Antes da final, Xavi elogia o rival Manchester United

"O que o Manchester fez ao longo dos últimos anos tem muito mérito. Eles estão jogando num nível extraordinário por muitos anos, ganharam muitos troféus e competiram sempre com consistência", afirmou Xavi, lembrando que o rival esteve em duas das três últimas finais da Liga dos Campeões, ganhando do Chelsea em 2008 e perdendo para o próprio Barcelona em 2009.

Xavi estendeu seus elogios ao técnico Alex Ferguson, que comanda o clube inglês desde 1986, e ao elenco. "São jogadores de um nível extraordinário", disse o meia espanhol, consciente das principais armas do Manchester. "E eles não contam apenas com o talento. Eles trabalham bem na defesa, jogam de forma compacta e possuem muitas opções no ataque."

Apesar de tantos elogios, Xavi mostra confiança no seu Barcelona para a final deste sábado, que acontecerá no Estádio de Wembley. E espera repetir o filme de dois anos atrás, quando o clube espanhol também derrotou o Manchester United, na decisão disputada em Roma, na Itália, e conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa.