Antes da Libertadores, reservas do Atlético-MG empatam fora

Ainda sem contar com o recém-contratado Robinho e com um time de reservas em campo, pois os titulares foram poupados para a estreia na Libertadores, o Atlético-MG não saiu do empate por 0 a 0 com o Guarani-MG, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

Ainda invicto no torneio, o Atlético-MG perdeu os 100% de aproveitamento, mas vai dormir na liderança com sete pontos em três jogos. O Guarani-MG, por sua vez, foi a quatro pontos e assumiu a quarta posição, que vale vaga na próxima fase.

Com um time bastante modificado, o técnico Diego Aguirre precisou chamar Pedro, Renan, Vinícius e Lucas, todos da equipe juvenil, para compor o banco de reservas. O time principal viaja no domingo para o Peru, onde encara o Melgar na estreia da Libertadores, às 21h45 (de Brasília) da próxima quarta-feira.

Sob um forte calor no interior mineiro, a primeira oportunidade de gol aconteceu somente aos 43 minutos, com Dodô. O meia revelado nas categorias de base aproveitou falha do zagueiro Lula e chutou para uma boa defesa de Leandro.

Já no segundo tempo, o Guarani levou perigo aos 25 minutos, quando o atacante Jonathan fez bela jogada pela esquerda, invadiu a área e chutou cruzado, mas parou nas mãos de Giovanni. O goleiro atleticano não jogou uma partida sequer em 2015 e voltou a campo neste sábado.

Após o jogo de quarta-feira na Libertadores, o Atlético-MG volta a campo pelo Mineiro no domingo, quando encara o Boa no Independência. Um dia antes, o Guarani-MG encara o Tupi em Juiz de Fora.