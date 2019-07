Antes da retomada de torneios, Cruzeiro fará jogo-treino no sábado

Na reta final da preparação para a retomada das competições, o Cruzeiro marcou mais um jogo-treino para movimentar o seu elenco. O clube anunciou nesta terça-feira que vai enfrentar o Inter de Minas no próximo sábado, em atividade marcada para a Toca da Raposa II.

O Cruzeiro encarou o América Mineiro em outro jogo-treino no seu CT, na última segunda-feira, e perdeu por 2 a 1. E agora vai enfrentar o Inter de Minas, um clube de Uberlândia e que vai disputar a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, equivalente à terceira divisão do patamar estadual, no sábado. A atividade se iniciará às 15 horas e não contará com a presença da torcida, mas o acesso da imprensa vai estar liberado.

A retomada das competições prevê um calendário importante e cheio para o Cruzeiro em julho. Afinal, o time terá pela frente o rival Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil, em duelos marcados para os dias 11 e 17. E também vai encarar o River Plate pelas oitavas de final da Libertadores, nos dias 23 e 30.

Entre esses compromissos, buscará se recuperar no Campeonato Brasileiro, pois está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com oito pontos somados em nove rodadas. Em julho, o time terá duelos com Botafogo (dia 14), Bahia (dia 20) e Athletico-PR (dia 27).