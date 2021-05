Antes da Série B, Vasco joga por empate diante do Botafogo por título da Taça Rio

Botafogo e Vasco definem, neste sábado, às 15h05h, em São Januário, quem será o campeão da Taça Rio. Mais do que o título de um torneio que perdeu importância nos últimos anos, principalmente nesta temporada, quando passou a ser um prêmio de consolação para os times que ficaram de quinto a oitavo lugares no Campeonato Carioca, os tradicionais rivais querem o título para chegar com moral no início da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vasco tem a vantagem de decidir em São Januário, sua casa, e também de jogar pelo empate, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0 no último domingo, no Engenhão, com gol do artilheiro argentino Germán Cano. O Botafogo tem de vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça. Se triunfar por um gol de vantagem, o título será decidido nos pênaltis.

O Vasco diz que trata o clássico deste final de semana como "mais um importante elemento de preparação" para a Série B, pensamento compartilhado pelo Botafogo. Esse será o último teste das duas equipes antes da estreia no torneio nacional. O time glorioso faz seu primeiro jogo diante do Vila Nova, sexta-feira, às 21h30, em Goiânia, enquanto que a equipe cruzmaltina encara o Operário-PR em casa, no sábado, às 11h.

Além da perspectiva de melhorar o ânimo dos jogadores para a disputa da segunda divisão, as duas diretorias estão de olho no prêmio de R$ 1 milhão reservado ao campeão, dinheiro que vai ajudar a melhorar situação financeira caótica dos clubes.

O Vasco tem três desfalques confirmados para a decisão: o capitão Leandro Castan, Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel. O defensor foi diagnosticado com um edema no músculo posterior da coxa direita, resultado de uma falta dura sofrida no primeiro jogo. O volante será preservado e o meia continua se recuperando de lesão na coxa esquerda.

O zagueiro Ernando e o volante Romulo, que realizaram um trabalho de recondicionamento físico nas últimas semanas, estão à disposição. O primeiro não entra em campo há mais de um mês, desde 18 de abril, quando participou do empate por 2 a 2 com o Boavista. Ambos começam a partida entre os reservas.

O Vasco fez um balanço positivo da campanha na competição e destacou que usou bem o Estadual como laboratório, de modo que os jovens MT, Galarza e Figueiredo ganharam projeção durante o torneio. Em 14 jogos, o time cruzmaltino obteve seis vitórias, cinco empates e três derrotas, sendo duas delas com o sub-20.

"Estar aqui no profissional é a realização de um sonho pra mim. Desde criança eu venho trabalhando para receber essas oportunidades aqui em cima. Esse Carioca foi de muito aprendizado e crescimento. Procurei aprender muito com os mais velhos, principalmente na minha forma de jogar. O professor Cabo tem me pedido para melhorar na minha proteção da bola", disse o atacante Figueiredo.

O time cruzmaltino aposta em sua experiente e sólida defensa, ponto forte e que agrada o técnico Marcelo Cabo, além do faro de gols do atacante Cano, que já balançou as redes sete vez em nove partidas nesta temporada.

O Botafogo é uma equipe que foi ainda mais reformulada que o rival e tem dificuldade para se ajustar em 2021, sem conseguir, por enquanto, encontrar uma regularidade e estabilidade que o coloque com um dos candidatos a conquistar o acesso à elite do futebol nacional.

A única mudança em relação ao primeiro duelo deve ser a entrada de Ricardinho no lugar de Matheus Frizzo. O lateral-direito Jonathan sentiu um desconforto no músculo anterior da coxa esquerda e é baixa mais uma vez.