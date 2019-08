Antes da Sul-Americana, Fluminense encara o CSA para se afastar da zona da degola

Antes de focar nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fluminense mantém sua atenção voltada à missão de abrir distância da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16 horas, o time carioca recebe o vice-lanterna CSA, no Maracanã, em duelo da 15ª rodada.

O confronto é direto na briga contra o descenso, uma vez que o Fluminense, 16º colocado e primeiro time fora do grupo dos quatro piores, tem 12 pontos e soma apenas quatro a mais que o rival alagoano, penúltimo colocado.

A equipe carioca venceu apenas um dos últimos nove compromissos no Brasileirão e, por isso, não consegue desgarrar da zona que abriga os últimos colocados. O técnico Fernando Diniz até consegue fazer com que seus comandados mostrem um bom futebol, mas os resultados positivos não aparecem.

Somente na Sul-Americana o Fluminense tem conseguido aliar bom futebol com resultado. Não fosse a situação ruim na tabela do torneio nacional, é muito provável que Diniz pouparia jogadores contra o CSA pela proximidade do duelo com o Corinthians pela competição continental, marcado para a próxima quinta-feira, dia 22, em São Paulo.

Como o cenário no Brasileiro não é dos melhores, o treinador do time tricolor deve mandar a campo o que tem de melhor neste domingo, utilizando a base usada nas últimas rodadas. A principal baixa é o centroavante Pedro. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa na partida anterior e pode ficar fora por até três semanas. Em seu lugar, entra o jovem João Pedro, recuperado de pancada no tornozelo direito.

O outro desfalque é o meia Nenê, que foi expulso na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG e terá de cumprir suspensão.

Entre as novidades, é possível que o Wellington Nem apareça na escalação titular. O atacante tem sido utilizado com frequência nos testes de Diniz nos últimos trabalhos e pode ganhar uma chance. O lateral-esquerdo Mascarenhas, recuperado de lesão, deve estar no banco de reservas.

Já o recém-contratado Lucão, que veio do Goiás, foi regularizado junto à CBF, e também pode ser opção.