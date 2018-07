Antes de anúncio, Petros já treina no CT do São Paulo

Antes mesmo de ser apresentado oficialmente como novo reforço do São Paulo, o volante Petros treinou no CT da Barra Funda nesta quarta-feira pela manhã. O clube aguarda a documentação do Betis, da Espanha, para formalizar o contrato de quatro anos e fazer o anúncio do jogador.

Os valores da negociação são de 2,5 milhões de euros (R$ 9,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos. E uniformizado, Petros fez exercícios leves e teve contato com Jucilei e Cueva nesta quarta-feira.

Petros com o uniforme do São Paulo pic.twitter.com/v4LYQIFEM2 — São Paulo Team (@TeamSaoPaulo) 28 de junho de 2017

Em relação aos outros reforços, o zagueiro Robert Arboleda participou do jogo-treino contra a equipe sub-19 do São Paulo que terminou empatada por 1 a 1. O reforço equatoriano fez dupla com Douglas. O meia argentino Jonatan Gómez foi ao consulado do seu país para regularizar a documentação.

A intenção da diretoria é acelerar os trâmites burocráticos para que Arboleda faça sua estreia domingo, diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Gómez vai precisar de mais tempo de treinamento para recuperar a forma física e ficar disponível para ser utilizado no São Paulo.

O diretor de futebol Vinicius Pinotti, que assegurou na última terça-feira a permanência de Rogério Ceni até o final de 2018, observou o treino na manhã desta quarta-feira.