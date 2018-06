Antes de Arsenal pegar o Milan, Wenger vê Liga Europa 'mais difícil do que nunca'

Na opinião do técnico do Arsenal, Arsène Wenger, a Liga Europa nunca esteve tão difícil de ser conquistada. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, véspera do segundo confronto diante do Milan pelas oitavas de final da competição, o treinador francês falou a respeito do elevado nível do torneio.

"Milan, o (Borussia) Dortmund, Atlético de Madrid, Arsenal, os clubes franceses... Há muitas equipes de nível disputando, pelo que se pode dizer que (a Liga Europa) está em um nível mais alto do que nunca", declarou Wenger.

O time londrino receberá o Milan nesta quinta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, a partir das 17h05 (de Brasília). O primeiro duelo entre os clubes, disputado na semana passada, na Itália, terminou com vitória por 2 a 0 da equipe inglesa, que poderá perder por até um gol de diferença em casa.

No entanto, o desejo do treinador é ver seus comandados com a mesma concentração exibida nas duas últimas apresentações - além do triunfo na Liga Europa, o Arsenal derrotou o Watford por 3 a 0, pelo Campeonato Inglês, no domingo.

"A consistência é um símbolo de qualidade, o mais importante para mim. Às vezes, quando se está em um momento ruim, é complicado sair", afirmou o francês, que terá quase todo o elenco à disposição para buscar a vaga na próxima fase. As exceções são os atacantes Lacazette, que se recupera de lesão no joelho, e Aubameyang, que não pode disputar a Liga Europa pelo Arsenal por já ter defendido o Borussia Dortmund em outra competição europeia na temporada: a Liga dos Campeões.