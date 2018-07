Antes de assinar com chinês, Hulk é festejado em aeroporto

Prestes a ser oficializado como novo reforço do Shanghai SIPG, Hulk foi festejado por torcedores do clube em sua chegada à China, nesta quarta-feira, durante o seu desembarque no aeroporto local. O jogador brasileiro chegou para passar por exames médicos e depois assinar contrato com o clube em uma transação que promete ser a maior da história do futebol chinês.

Porta-voz do Shanghai SIPG, Yu Chen se negou nesta quarta a confirmar valores da contratação do atacante, que deixou o Zenit, da Rússia, clube que também o contratou junto ao Porto, de Portugal, por um valor astronômico em 2012.

Informações divulgadas pela imprensa chinesa, porém, dão conta de que o Shanghai SIPG irá pagar cerca de 55 milhões de euros (R$ 201 milhões) por Hulk, o que faria com que a sua transação batesse o valor da contratação do também brasileiro Alex Teixeira, que trocou o Shakhtar Donetsk, há seis meses, pelo Jiangsu Suning após o clube chinês desembolsar aproximadamente 50 milhões de euros (R$ 182,7 milhões), valor recorde no futebol do país.

O clube de Xangai afirmou que mais de 1.000 torcedores foram até o aeroporto internacional da cidade para receber Hulk, que teve o seu nome gritado e recebeu um cachecol estilizado de um fã ao passar pelo saguão de desembarque. Entretanto, imagens registradas no local mostraram um número bem menor de torcedores do que o contabilizado pelo clube na chegada do astro brasileiro.

Atual quarto colocado do Campeonato Chinês, o Shanghai SIPG conta com o brasileiro Elkeson, o argentino Conca, o ganês Asamoah Gyan e o marfinês Evrard Kouassi em seu elenco. Titular da seleção brasileira na Copa de 2014, Hulk deverá receber cerca de 12,5 milhões de euros (R$ 45,6 milhões) por temporada na China.