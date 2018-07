Antes de chance, Julio Baptista diz que prefere ser meia Julio Baptista é o favorito para substituir o atacante Marcelo Moreno na próxima quinta-feira, na partida entre Cruzeiro e Grêmio, no Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas foi sincero e admitiu que a função de centroavante está longe de ser a sua preferida. Ainda que não tenha rejeitado a oportunidade, o jogador cruzeirense admitiu que preferia ganhar uma chance com Marcelo Oliveira no meio-de-campo.