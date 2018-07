Antes de clássico, Dorival destaca regularidade do Santos na temporada

Antes de enfrentar o São Paulo pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior destacou a regularidade do Santos na temporada. Até o momento, somadas todas as competições disputadas, o clube afirma ter o melhor desempenho dentre os clubes brasileiros.

"(O desempenho é) Fruto de um trabalho de uma equipe. Iniciando pela diretoria, que está buscando estruturar um pouco mais o clube e fazendo com que nós tenhamos uma melhor condição de trabalho. O próprio grupo, que teve um inicio de montagem em janeiro de 2015 e começa a ganhar um pouco mais de corpo, se encaixar um pouco mais. Ano passado fizemos uma campanha de recuperação no Brasileiro. Esse ano já tivemos uma campanha mais equilibrada, sem nenhum susto. Coisas boas estão acontecendo", afirmou o treinador.

Em 2016, o Santos disputou 58 partidas, com 32 vitórias, 15 empates e 11 derrotas, foi campeão paulista, disputa as quartas de final da Copa do Brasil e ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro.

"Tudo é uma sequência de trabalho. Só agora você começa a ter uma ideia do quanto evoluímos, quanto precisamos evoluir. Conseguimos detectar todos os problemas e iniciar um processo de recuperação, com soluções. O Santos está caminhando, se preparando para alcançar resultados ainda melhores do que os obtidos até o momento, que já considero bom. Com o surgimento de novos jogadores, crescimento do grupo como um todo, mostrando amadurecimento e uma regularidade dentro da temporada", acrescentou Dorival.

O principal objetivo do Santos no Brasileirão é a classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores, garantida para os três primeiros. Hoje o time comandado por Dorival tem 51 pontos, dois a menos que o Atlético-MG, terceiro colocado.

"Tivemos poucas derrotas no decorrer do ano, sempre com placares apertados. Mas, temos possibilidade de melhorarmos. Acredito que o nosso caminho está sendo consolidado para, quem sabe, termos uma boa base para que possamos alcançar voos ainda maiores", disse o técnico.

São Paulo e Santos se enfrentam no estádio do Pacaembu em razão com um acordo dos dois clubes para o Brasileirão. No primeiro turno, o time alvinegro foi dono do mando de campo e saiu com a vitória por 3 a 0.