Antes de clássico, Inter de Milão anuncia demissão de técnico

Antes de fazer o tradicional clássico com o Milan, na próxima rodada, a Inter de Milão decidiu demitir o técnico Walter Mazzarri nesta sexta-feira. Sem conseguir neutralizar as dificuldades da equipe na temporada, o treinador venceu apenas duas das últimas sete partidas da Inter no Campeonato Italiano.

"O clube agradece a Mazzarri por seu trabalho, dedicação e profissionalismo com o qual liderou o time nestes últimos 17 meses", declarou a diretoria do clube, em nota. Mazzarri assumiu a equipe em 2013, em substituição a Andrea Stramaccioni, vindo de bom desempenho à frente do Napoli, vice-campeão na temporada anterior.

O mais cotado para assumir o lugar do treinador demitido é Roberto Mancini, que já comandou a Inter entre 2004 e 2008. Depois de comandar os italianos, Mancini passou por Manchester City e Galatasaray, clube que deixou neste ano.

A diretoria da Inter deve apressar a contratação para dar tempo suficiente a Mancini para preparar o time visando o clássico com o Milan, no dia 23, com mando do rival, em rodada do Campeonato Italiano.