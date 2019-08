Antes de confronto decisivo, Athletico-PR reencontra Grêmio e usa base titular

Antes do confronto decisivo pelas semifinais da Copa do Brasil, o Athletico Paranaense enfrenta o Grêmio no Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 17h, em Porto Alegre, pela 16ª rodada, com o que tem de melhor. O técnico Tiago Nunes colocará em campo a força máxima com as exceções do lateral-direito Madson, do meia-atacante Thonny Anderson e do atacante Marco Rubén. Os dois primeiros pertencem ao time gaúcho e não poderão entrar em campo por questões contratuais. Já o artilheiro vem sentindo dores no tornozelo e não deve ser usado na partida.

Além deles, o lateral Adriano deve ser poupado, enquanto o zagueiro Thiago Heleno e o volante Camacho seguem suspensos pela Conmebol por doping. Com isso, Jonathan foi testado pelo lado direito, Lucho González apareceu no meio de campo e Nikão na linha de frente, junto a Rony e Marcelo Cirino.

"Os adversários têm nos estudado bastante. Às vezes, pegamos a bola e já vêm dois jogadores nos pressionando, em jogadas que antes funcionavam muito bem. Precisamos criar alternativas para voltar a jogar o futebol que encantou nossa torcida, mas isso só com muito treino. Eu mesmo recebo algumas bolas e já não tenho a mesma liberdade", disse Bruno Guimarães.

Já Tiago Nunes destacou que não vai mudar a filosofia de jogo do time apesar de resultados negativos contra São Paulo, por 1 a 0, no Brasileirão, e diante do próprio Grêmio, por 2 a 0, na Copa do Brasil - entre um confronto e outro derrotou o Atlético-MG, por 1 a 0, pela Série A.

"Temos uma identidade de jogo e já provamos que a gente consegue ser eficiente com qualquer time. Vencemos dessa forma os maiores times da América. A temporada é longa, você vai ganhar, empatar e perder. O que fica é esse respeito. Mesmo fora de casa, os times têm preocupação com o Athletico. Sabemos que o Grêmio é um time forte. Estamos o enfrentando na Copa do Brasil, mas precisamos da vitória aqui também para melhorarmos nossa situação no Brasileirão"

O Athletico-PR chega para o duelo contra o Grêmio na oitava posição, com 22 pontos. O Corinthians, primeiro clube dentro da zona de classificação à Copa Libertadores, tem 27.