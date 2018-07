Antes de confronto, técnico do Bayern exalta Messi Menos de uma semana antes do início das semifinais da Liga dos Campeões da Europa entre Bayern de Munique e Barcelona, o técnico Jupp Heynckes, do clube alemão, não economizou nos elogios a Lionel Messi, astro do time espanhol, e o comparou com alguns dos maiores jogadores da história do futebol.