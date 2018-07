Antes de convocação, Tevez nega problema com Messi

O atacante Carlitos Tevez se declarou feliz com a possibilidade de ser convocado para defender a seleção argentina e negou ter qualquer problema com Lionel Messi. O novo técnico da equipe, Gerando Martino, lhe abriu as portas e disse que deve competir com Gonzalo Higuaín e Sergio Agüero por um lugar na equipe.

"Eu sempre deixei o campo falar, nunca pedi ou reclamei direitos porque creio que o campo é o único juiz, inapelável. Vou continuar dando tudo em cada jogo para merecer a seleção", disse Tevez em uma entrevista publicada na edição deste sábado do jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport.

Tevez, atacante titular e destaque da Juventus, não é chamado para atuar pela Argentina desde julho de 2011. E ele negou que essa ausência tenha relação com algum problema pessoal com Messi. "A imprensa sempre se divertiu nos colocando um contra o outro, mas na realidade nunca houve um problema, eu posso garantir. Leo e eu nunca brigamos".

Fora da última Copa do Mundo, Tevez revelou que não assistiu a decisão em que a Argentina foi batida pela Alemanha. "Eu estava em Buenos Aires, mas não assisti o jogo, era muito difícil suportar a ideia de não ser capaz de dar uma mão aos meus companheiros e ao meu país".

Segunda colocada no ranking da Fifa, a Argentina tem dois compromissos agendados para outubro. No dia 11, vai enfrentar o Brasil, em Pequim, pelo Superclássico das Américas. Depois, no dia 14, jogará amistoso em Hong Kong contra a seleção local.