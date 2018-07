Antes de decisão, meia do Corinthians descarta trauma de São Januário

Jogar em reta final de Campeonato Brasileiro na casa do Vasco, São Januário, traz más lembranças para o meia Jadson. O destaque do Corinthians na competição, com 13 gols marcados, deixou escapar um título no estádio em 2004, pelo Atlético-PR, mas nesta terça-feira negou ser supersticioso e ter más recordações do local onde deixou escapar a conquista.

Naquele ano, pela penúltima rodada, o Vasco também lutava contra o rebaixamento. O Atlético-PR era líder e deixou escapar no Rio a liderança para o Santos ao perder por 1 a 0. "Em 2004 bateu na trave, não conseguimos conquistar o título naquele ano. Perdemos para o Vasco na penúltima rodada. Agora tenho oportunidade de conseguir esse título e pretendo não deixar escapar. Junto com meus companheiros tenho certeza que vou conseguir", disse o jogador.

Jadson era uma das revelações daquela equipe e pouco depois do Brasileiro foi negociado para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O meia integrou um grupo de estilo ofensivo e que teve como técnico Levir Culpi e como goleador Washinton, que marcou 34 gols naquela competição.

O atual camisa 10 do Corinthians é o artilheiro da equipe no Brasileiro e grande aposta do técnico Tite para conseguir confirmar o título no Rio. Para o Corinthians, basta uma vitória na quinta-feira para ser campeão, independente do resultado da partida entre Atlético-MG e São Paulo, que jogam no mesmo horário o estádio do Morumbi.

O técnico tem trabalhado para conter a ansiedade do elenco. O meia Jadson admitiu nesta terça que o nervosismo atrapalhou bastante durante o jogo com o Coritiba. "Sou um cara tranquilo, então é difícil eu ficar nervoso, ansioso. A primeira vez que fiquei nesse campeonato foi no jogo contra o Coritiba, que fui dormir duas da manhã pensando no jogo", disse.