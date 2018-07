Antes de decisão, presidente corintiano se reúne com Tite e passa tranquilidade O presidente Roberto Andrade esteve no CT Joaquim Grava na tarde desta terça-feira no último treino antes da partida contra o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, no Itaquerão. Ele conversou com o técnico Tite por cerca de 25 minutos no final dos treinamentos. De acordo com o treinador, a presença do dirigente teve o objetivo de tranquilizar o grupo principalmente em relação aos temas ligados à arbitragem. No jogo da semana passada, o Corinthians teve dois jogadores expulsos (André e Rodriguinho), que cumprem suspensão nesta quarta-feira.