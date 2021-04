Antes de decisão na Liga dos Campeões, Bayern de Munique tropeça no Alemão

Com uma escalação repleta de reservas, o Bayern de Munique tropeçou neste sábado pelo Campeonato Alemão. Em casa, os bávaros empataram neste sábado com o Union Berlin por 1 a 1 em duelo da 28ª rodada. O jovem meia-atacante Musiala, de 18 anos, foi o autor do gol dos anfitriões, e Ingvartsen balançou as redes para os visitantes.

O tropeço em casa não tira o Bayern da liderança, mas permite que o RB Leipzig se aproxime. O time de Munique soma 65 pontos, cinco à frente do vice-líder, que goleou o Werder Bremen fora de casa por 4 a 1 neste sábado. O Union Berlin ocupa a sétima colocação na tabela, com 40 pontos.

O Bayern entrou em campo com apenas quatro titulares: Neuer, Boateng, Kimmich e Müller. O técnico Hansi Flick preservou Alaba, Pavard e Sané - os dois últimos entraram no segundo tempo - e já não podia contar com Lewandowski, Davies, Gnabry, Süle, Goretzka e Hernandez, todos machucados.

Sem vários de seus principais atletas, a equipe bávara não se impôs como costuma fazer e teve uma atuação apenas regular. O placar foi aberto aos 22 minutos da etapa final. No lance, após cruzamento para a área, a bola sobrou para Musiala, que driblou um marcador e bateu com categoria. Nascido na Alemanha, o jovem jogador, filho de pai britânico-nigeriano e mãe alemã, é apontado como uma das grandes revelações do futebol alemão.

Aos 41, o atacante dinamarquês Marcus Ingvartsen desviou cruzamento rasteiro de Andrich e empatou a partida. Foram os primeiros pontos perdidos em casa pelo Bayern na competição.

Além do tropeço, o técnico Hansi Flick pode ver a já extensa lista de desfalques aumentar pois o atacante francês Coman saiu substituído no intervalo após sofrer uma pancada na primeira etapa e pode ser mais uma baixa no duelo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain, marcado para a próxima terça-feira, em Paris. Na ida, o time francês venceu por 3 a 2, com show de Mbappé e Neymar.

OUTROS JOGOS

Na briga para se manter no grupo dos times que garantem vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Eintracht Frankfurt fez sua parte em casa e derrotou o Wolfsburg, adversário direto, por 4 a 3. Com isso, se manteve no quarto lugar, com 53 pontos, um a menos que o Wolfsburg, que, apesar do revés fora de casa, permanece na terceira colocação.

No outro confronto da Bundesliga já encerrado neste sábado, Hertha Berlin (14º) e Borussia Mönchengladbach (oitavo) empataram por 2 a 2 na capital alemã.