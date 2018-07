Antes de Drogba, camisa 11 do Chelsea será utilizada por Pato

O atacante Alexandre Pato ainda não sabe quando vai estrear pelo Chelsea, mas ao menos já conhece o número que utilizará em sua camisa no novo clube. Nesta terça-feira, a equipe londrina divulgou a numeração dos jogadores contratados na janela de transferências de janeiro e definiu o brasileiro como seu novo camisa 11.

Pato chegou ao Chelsea cedido por empréstimo pelo Corinthians apenas até o fim da temporada 2015/2016. Mas mesmo em tão pouco tempo no clube inglês, o atacante terá a responsabilidade de envergar o número que não vinha sendo usado por nenhum jogador desde a saída do ídolo marfinense Didier Drogba, que se transferiu ao canadense Montreal Impact no fim de julho de 2015.

O número 11 também foi utilizado por Pato no São Paulo, clube que o atacante defendeu em 2014 e 2015, cedido por empréstimo pelo Corinthians. Antes, no próprio clube do Parque São Jorge e no Milan, o jogador usou o número 7, que agora está vago no Chelsea, pois era utilizado pelo volante brasileiro Ramires, vendido ao chinês Jiangsu Suning.

Pato ficará na Inglaterra em troca do pagamento do salário de R$ 800 mil mensais. O empréstimo fará com que o Corinthians deixe de gastar R$ 4 milhões com Pato no período, ainda que não receba nada diretamente dos ingleses.

Se o Chelsea decidir ficar com Pato em definitivo, terá de pagar 12 milhões de euros (R$ 52 milhões) no meio do ano. O jogador tem vínculo com o Corinthians até o fim do ano e em julho pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para deixar o Parque São Jorge sem custos em 2017.

Além de Pato, o Chelsea também se reforçou nas últimas semanas com o zagueiro Matt Miazga. E o jogador norte-americano, que estava no New York Red Bulls, vai utilizar o número 20.

O próximo compromisso do Chelsea será nesta quarta-feira, quando a equipe vai encarar o Watford, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. Atual campeão nacional, o time faz campanha ruim e ocupa apenas a 13ª colocação.