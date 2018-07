Antes de duelo da Euro, brigas entre poloneses e irlandeses deixam 7 feridos

Desta vez, torcedores da seleção da Irlanda do Norte se envolveram em conflitos com poloneses na cidade francesa. As primeiras informações davam conta de que sete pessoas ficaram feridas nestas brigas, que também contou com o envolvimento de alguns franceses que lançaram garrafas contra os norte-irlandeses.

Para conter o conflito em Nice, a polícia precisou intervir com escudos e bombas de gás lacrimogênio e, após muito esforço, conseguiu separar os arruaceiros, que também acabaram por danificar partes dos locais onde ocorreram as brigas.

As brigas aconteceram um dia antes de Polônia e Irlanda do Norte se enfrentarem neste domingo, às 13 horas (de Brasília), em Nice, no confronto que abrirá a primeira rodada do grupo C da Eurocopa, que logo em seguida, às 16 horas, será fechada com a partida entre Alemanha e Ucrânia.