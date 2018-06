Antes de encarar Brasil em amistoso, Áustria visita o treino da Nigéria

Antes de enfrentar o Brasil em amistoso que será realizado neste domingo, em Viena, a seleção austríaca realizou uma visita ao treino da Nigéria. A equipe africana faz a parte final da preparação no país europeu, antes de viajar para a Rússia para a disputa da Copa do Mundo.

A visita foi especial para o principal nome da seleção austríaca. Nascido em Viena, o lateral-esquerdo Alaba, do Bayern de Munique, é filho de um príncipe nigeriano. Por isso, se mostrou bastante feliz com o encontro com a seleção africana.

"Eu sou orgulhoso de ter nascido na Áustria, crescido lá, mas, é claro, eu também sou parte nigeriano, meu pai é nigeriano. Agradeço muito o apoio que recebo de lá, sei que eles sofrem com muitos problemas lá, então fico feliz pelo apoio", declarou ao site da federação nigeriana.

Perguntado sobre sua torcida para a Copa do Mundo, Alaba declarou: "Desejo apenas o melhor à Nigéria". Seu companheiro de seleção, o atacante Arnautovic, também mostrou simpatia e "desejou o melhor à Nigéria", mas lembrou: "Sou descendente de sérvios", arrancando risos do jogador do Bayern.

A Nigéria segue em Viena, onde faz os últimos treinos antes de embarcar para a Rússia. A seleção africana está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Argentina, Islândia e Croácia, adversária da estreia, no próximo sábado, em Caliningrado.