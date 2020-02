Antes de encarar Juventus, Lyon vence na estreia de Bruno Guimarães

O Lyon promoveu a estreia do meio-campista Bruno Guimarães nesta sexta-feira e se deu bem. No seu último compromisso antes de encarar a Juventus no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, derrotou o Metz por 2 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Francês.

Destaque da seleção brasileira sub-23 que conquistou a vaga na Olimpíada de Tóquio, Bruno Guimarães foi adquirido por 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 95 milhões). E nesta sexta-feira foi titular durante os 90 minutos, mostrando estar em condições de encarar a Juventus na quarta, em casa.

O Lyon abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, com um pênalti convertido por Moussa Dembele. Depois, nos acréscimos da etapa final, Houssem Aouar fez um segundo gol do time, concluindo um contra-ataque após uma jogada em que o goleiro Houssem Aouar havia ido até a área adversária para tentar empatar a partida para o Metz.

Além de Bruno Guimarães, outros dois brasileiros foram titulares no Lyon: Marcelo e Marçal, que foi agredido pelo senegalês Habib Diallo, em lance que provocou a expulso do africano após consulta ao VAR.

O Lyon, assim, chegou aos 37 pontos, em sexto lugar, a quatro do terceiro colocado Rennes, que está ficando com a última vaga na Liga dos Campeões. Já o Metz é o 15º colocado do Francês, com 28.

Na outra partida do dia, o Nice, dirigido por Patrick Vieira, abriu 2 a 0, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao Brest, em casa. Danilo Barbosa e Dante foram titulares pelo time da casa, sendo que o zagueiro marcou um gol contra. O Nice é o nono com 37 pontos, três a mais do que o 12º Brest.