Antes de encarar o Barcelona, Mönchengladbach renova com técnico até 2019

Um dia antes de receber o Barcelona em duelo válido pela segunda rodada do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa, o Borussia Mönchengladbach anunciou a ampliação do contrato do técnico Andre Schubert por mais duas temporadas. Assim, o seu vínculo com o clube alemão passa a ser válido até junho de 2019.

Schubert assumiu o comando do Mönchengladbach de modo interino no início da temporada passada, após o time perder os seus primeiros cinco jogos no Campeonato Alemão. E como treinador teve sucesso imediato, com seis vitórias e um empate nos sete compromissos iniciais, foi efetivado, com um contrato até o final da temporada 2016/2017.

Agora esse contrato com Schubert foi ampliado, como uma forma de reconhecimento do bom trabalho realizado por ele, que levou o Mönchengladbach a terminar o Campeonato Alemão na última temporada em quarto lugar, garantindo a classificação para os playoffs da Liga dos Campeões.

"Andre está fazendo um grande trabalho. Ele levou a equipe para a Liga dos Campeões e em 34 jogos do campeonato sob sua orientação nós fizemos 65 pontos. Isso é um trabalho excepcional", disse Max Eberl, diretor esportivo do Mönchengladbach.

Após cinco rodadas do Campeonato Alemão, o Mönchengladbach ocupa o quarto lugar, com dez pontos. O time avançou nos playoffs da Liga dos Campeões, mas estreou na fase de grupos com derrota por 4 a 0 para o Manchester City. Agora terá o desafio de buscar a reabilitação diante do Barcelona, em casa.