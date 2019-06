Antes de encarar o Brasil, peruano reclama do VAR: 'Decidem o que bem entendem'

O zagueiro da seleção peruana Carlos Zambrano está na bronca com a atuação do VAR (árbitro de vídeo) na Copa América. Para o jogador, as decisões têm sido desiguais.

"Tem muita teoria, mas eles decidem o que bem entendem. Vi outras jogadas em outras partidas que foram iguais às nossas, mas tomaram outras decisões", reclamou o jogador.

Com um edema no músculo adutor, o zagueiro é dúvida para o jogo deste sábado, às 16h, contra o Brasil, na Arena Corinthians, pela terceira rodada da Copa América. O técnico Ricardo Gareca faz mistério e disse que só definirá a escalação momentos antes da partida.

Além da entrevista coletiva que concedeu sexta-feira à noite na Arena Corinthians, Carlos Zambrano já havia utilizado antes as redes sociais para criticar o VAR. "Estava de cabeça quente, não concordei", explicou.

A principal queixa do jogador é porque no jogo diante da Bolívia foi marcado um pênalti contra o Peru após o árbitro rever o lance no vídeo e apontar que a bola bateu na sua mão dentro da área. "O árbitro não foi assistir à TV, ele apenas ouviu o VAR", disse o zagueiro no Twitter. "Os árbitros não têm mais voz ou voto. Agora é o VAR que tem a decisão final".

Zambrano ainda ampliou as críticas à Conmebol. "Eles nos dão palestras sobre as regras e no final tomam as decisões que querem. O VAR tira a emoção do futebol."

O zagueiro aproveitou para se defender das críticas de que é um jogador violento. "A questão das divididas mais enérgicas, eu sempre vou muito forte mesmo, mas entendo que estou controlando isso um pouco melhor. Tenho só dois cartões vermelhos na minha carreia em jogos oficiais pela seleção do Peru."