Antes de encarar Schalke, Casillas exalta força de rival na Liga dos Campeões

MADRI - O Real Madrid enfrentará o Schalke 04 nesta quarta-feira, em Gelsenkirchen, no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, e dois dias antes do confronto o goleiro Iker Casillas fez uma série de elogios ao rival alemão. O jogador está confiante e destacou o bom momento vivido pela equipe madrilena, que hoje lidera o Campeonato Espanhol, mas alertou sobre as armas do adversário neste mata-mata continental.

"O Schalke 04 é um adversário perigoso e com grande poder físico, mas não estamos concedendo muitas oportunidades de gol e somos sólidos no ataque, com os jogadores que são decisivos atravessando um bom momento. Tem de ser esse o nosso estilo de jogo: manter sempre a linha defensiva, com ajuda de outros jogadores, como fizemos até agora. E em cada oportunidade tentar marcar", ressaltou Casillas, em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo site oficial do Real.

O ídolo madrilenho e da seleção espanhola também destacou que o Schalke vem evoluindo nos últimos tempos e já ocupa a quarta posição do Campeonato Alemão, depois de ter amargado um início de temporada ruim. "Estão em franca recuperação na Bundesliga. Começaram de forma irregular, mas já se estão posicionados entre os quatro primeiros. Além disso contam com Huntelaar, que recentemente se recuperou de lesão. É um adversário perigoso", completou.