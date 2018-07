Antes de encarar time de Felipão, Bayern vence Inter de Milão em amistoso

O amistoso contou com a participação de quatro jogadores brasileiros, sendo o recém-contratado Douglas Costa e Rafinha pelo Bayern, e Hernanes e Juan pela Inter. Mas quem acabou decidindo o jogo foi o alemão Mario Götze, que saiu do banco de reservas no intervalo e marcou o único gol da partida aos 36 minutos do segundo tempo.

O confronto, aliás, acabou ficando marcado pelas várias mexidas nos times, tanto que apenas três jogadores atuaram por 90 minutos: o austríaco David Alaba, pelo Bayern, Hernanes e o croata Marcelo Brozovic, ambos da Inter.

Os dois clubes ainda farão mais alguns amistosos na China, sendo que o próximo compromisso da Inter será o clássico com o Milan, neste sábado. Já o Bayern, que havia goleado o Sevilla por 4 a 1, enfrentará o Guangzhou Evergrande na próxima quinta-feira.

O duelo marcará o reencontro entre o técnico Luiz Felipe Scolari, hoje no comando do time chinês, e vários algozes da seleção na Copa do Mundo de 2014, quando a Alemanha aplicou 7 a 1 no Brasil no Mineirão.

Assim, Felipão e Paulinho, recém-contratado pelo Guangzhou Evergrande, novamente terão de enfrentar nomes como Manuel Neuer, Jerome Boateng, Phillip Lahm e Thomas Müller.