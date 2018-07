Antes de enfrentar Brasil, Japão surpreende França em Paris

Com o resultado, a seleção europeia aumentou seu nível de alerta quatro dias antes de enfrentar a Espanha em jogo do grupo 1 das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2014.

A seleção do técnico Didier Deschamps sofreu sua primeira derrota para o Japão após Yasuyuki Konno tirar proveito de um contra-ataque relâmpago e marcar o único gol do confronto, faltando 2 minutos para o término do tempo regulamentar.

A França foi instável na defesa, sem agredir na frente e não se impondo no meio com as ausências dos lesionados Abou Diaby and Rio Mavuba. Mas, ainda assim, a seleção europeia poderia ter feito 1 a 0 pouco antes do gol japonês --o goleiro Eiji Kawashima fez grande defesa em arremate de Olivier Giroud.

(Reportagem de Julien Pretot)