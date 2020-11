Antes de entrar em campo, Palmeiras presenteia jogadoras do Taboão com material esportivo

O Palmeiras preparou uma grande surpresa para as jogadoras do Taboão da Serra. Ambos os times se enfrentam nesta quarta-feira, pela penúltima rodada do Paulistão Feminino. O clube alviverde aproveitou o momento para deixar o vestiário de suas adversárias repleto de presentes. Cada atleta ganhou um par de chuteiras, uma camisa personalizada e um livro.

"Vamos juntos tornar o futebol feminino cada vez mais forte!", escreveu o Palmeiras no Twitter. Com os presentes em mãos, as jogadoras se direcionaram ao gramado para tirar uma foto. A reação delas ao descobrirem os presentes foi de extrema felicidade. Pareciam não acreditar.

Leia Também Com 17 casos no feminino, Santos tem 27 atletas profissionais com coronavírus

A boa ação do Palmeiras ocorre após a precária situação da equipe taboanense viralizar nas redes sociais. Isso porque o time perdeu para o São Paulo por 29 a 0 e, na ocasião, a capitã Nini revelou que as atletas não possuiam sequer roupas de treino. O vídeo de sua entrevista gerou uma onda de solidariedade.

"Infelizmente, a gente usa a camisa do CATS, mas em pouca coisa o clube nos ajuda. É mais a vontade da comissão técnica mesmo, as atletas estão sem ganhar nada, ninguém tem salário, ninguém tem condução, a gente não tem roupa de treino, não tem apoio nenhum do clube", desabafou a capitã, no intervalo do jogo, quando o placar era de 17 a 0 para o São Paulo.

O Taboão ainda não venceu no torneio e acumula um saldo de gols de -54. O Palmeiras, por sua vez, é o terceiro colocado do Grupo 1, com 7 pontos e saldo de 9 gols. A equipe alviverde ganhou do Taboão por 14 a 0.

Antes da partida de hoje pelo Paulista, o Palmeiras presenteou as meninas do Taboão da Serra com chuteiras, camisas e livros tornar o futebol feminino cada vez mais forte! #AvantiPalestrinas pic.twitter.com/LG0VXmFvIK — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) November 11, 2020