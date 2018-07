Antes de estreia do Real, Zidane festeja volta de Cristiano Ronaldo: 'Um alívio'

Um dia antes de o Real Madrid começar a defender mais um título da Liga dos Campeões, o técnico Zinedine Zidane festejou nesta terça-feira o fato de que poderá contar com o retorno de Cristiano Ronaldo na estreia da equipe nesta edição da competição continental. O time espanhol jogará em casa diante do APOEL, do Chipre, às 15h45 (de Brasília) desta quarta, quando o astro português voltará a defender o time no mesmo período em que cumpre suspensão na Espanha.

O atacante atuará novamente pelo Real após ter recebido um gancho de cinco jogos por causa da agressão ao árbitro do jogo que apitou o confronto de ida da final da Supercopa da Espanha, contra o Barcelona, no Camp Nou. Neste período sem poder atuar, o atleta ao menos pôde representar a seleção portuguesa com sucesso pelas últimas duas rodadas das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018.

E agora Zidane celebrou o fato de que poderá finalmente voltar a escalar o seu principal jogador neste duelo válido pela primeira rodada do Grupo H da Liga dos Campeões, que nesta quarta-feira também será aberto com o confronto Tottenham x Borussia Dortmund, na Inglaterra.

"Ele está muito bem e concentrado no que tem de fazer. Está muito feliz de voltar a jogar porque é o que gosta. Só quer jogar futebol e estamos felizes. Está muito fino fisicamente e, mesmo com tudo que se falou (neste período afastado), está muito bem de cabeça. Estamos muito felizes de voltar a vê-lo em campo porque é melhor tê-lo no time. Amanhã jogará e no domingo não poderá estar outra vez. Espero que seja o último jogo desta temporada em que fique fora", afirmou Zidane, em entrevista coletiva, se referindo ao fato de que o jogador ainda precisa cumprir mais uma partida de suspensão (sua sanção foi apenas de âmbito nacional) no duelo diante da Real Sociedad, fora de casa, pela próxima rodada do Campeonato Espanhol.

O treinador francês ainda exaltou o poder de liderança que o atacante exerce sobre os companheiros, embora tenha admitido que o Real não é dependente do futebol do astro. "Prefiro que Cristiano Ronaldo esteja sempre conosco, nada mais do que isso. Não podemos falar de dependência. Quero que todos jogadores possam jogar e estejam à disposição. Cristiano não faz apenas gols. É um jogador importante para o elenco, é um líder. Sempre quer ganhar e transmite isso aos demais. Quando está conosco nós estamos felizes", completou Zidane.

No último sábado, o Real Madrid decepcionou a sua torcida ao empatar por 1 a 1 com o Levante no Santiago Bernabéu na rodada passada do Espanhol. De volta ao seu estádio para a estreia na Liga dos Campeões, o time agora joga para confirmar o seu amplo favoritismo diante do APOEL e dar uma resposta positiva aos seus fãs, que antes disso também viram a equipe madrilenha sofrer para conquistar um 2 a 2 com o Valencia, em outro duelo em casa pela competição nacional.

"Aconteceu igual ao ano passado, quando empatamos vários jogos consecutivos. E não estamos preocupados com isso, ao contrário. Não podemos estar felizes com os resultados, sobretudo o último, mas assim é o futebol. Não vamos mudar (a forma de atuar). Vamos seguir fazendo o nosso trabalho e amanhã tentaremos jogar melhor e ganhar", enfatizou o comandante.